Benfica-FC Porto: clássico que pode dar campeão

CÓD 108 SL Benfica 2.95 Empate 3.4 FC Porto 2.24

O Estádio da Luz recebe este sábado um clássico que pode resultar num novo campeão nacional ou que, caso contrário, adiará todas as contas para a derradeira jornada do campeonato nacional. Com 6 pontos de avanço para o Sporting, o FC Porto só precisa de pontuar para se sagrar campeão nacional e será com essa motivação que visitará o reduto dos grandes rivais de Lisboa.Praticamente na máxima força - apenas Wilson Manafá é baixa -, os dragões entram em campo vindos da vitória sobre o Vizela por 4-2, que representou um regresso aos triunfos depois do inesperado desaire em Braga. Esse jogo do Minho foi o único dos últimos sete nos quais os dragões não foram os primeiros a marcar.Quanto ao Benfica, ainda sem Lucas Veríssimo e com Rafa em dúvida, leva cinco jogos seguidos sem perder e nos últimos três acabou sem sofrer golos. Os encarnados venceram três desses cinco duelos, tendo pelo meio empatado com o Liverpool.Em termos de confronto direto, note-se que o Benfica não venceu nenhum dos últimos oito jogos diante do FC Porto, tendo sofrido sempre pelo menos um golo nos últimos dez. Desses dez duelos, refira-se, em oito deles os dragões foram os primeiro a faturar.Nesta época, refira-se, as duas equipas encontraram-se já por duas ocasiões, com duas vitórias para o FC Porto: por 3-0 para a Taça de Portugal Placard e 3-1 para o campeonato.