Benfica-FC Porto: dragões tentam empatar eliminatória

Benfica e FC Porto defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a meia-final do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins, naquele que será o duelo quatro da eliminatória, que as águias vencem neste momento por 2-1.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que o Benfica registou três vitórias (UD Oliveirense e FC Porto - por duas vezes), um empate (Sporting) e uma derrota (FC Porto), enquanto que os dragões somaram dois triunfos (UD Oliveirense e Benfica) e três desaires (Benfica - em duas ocasiões - e Sporting).

Relativamente ao confronto direto, de notar que este será o duelo número 103 entre as duas equipas, com o FC Porto a somar até ao momento 54 vitórias, contra as 30 do Benfica, tendo-se registado ainda 18 empates. No que toca aos golos marcados, os azuis e brancos também levam a melhor, com 442 contra 382.