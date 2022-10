Benfica-Juventus: águias tentam selar já o apuramento para os 'oitavos' da Champions

Benfica e Juventus defrontam-se na noite de quinta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), no Estádio da Luz, em jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente separadas por cinco pontos no Grupo H.

À entrada para esta ronda, o Benfica posiciona-se no segundo lugar da tabela, com oito pontos (os mesmos do que o Paris SG), fruto de duas vitórias e dois empates e um saldo de seis golos marcados e três sofridos (6:3), enquanto que a Juventus se encontra no terceiro posto, com três pontos (os mesmos do que o Maccabi Haifa), após somar um triunfo e três desaires até ao momento na competição milionária.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Benfica registou duas vitórias (Rio Ave e FC Porto) e três empates (Paris SG - em dois momentos distintos - e Caldas), ao passo que o Juventus somou três triunfos (Maccabi Haifa, Torino e Empoli) e dois desaires (AC Milan e Maccabi Haifa).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Benfica, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com a Juventus a não conseguir melhor do que dois empates e um triunfo já para lá do tempo regulamentar, em 2018, num encontro de pré-temporada para a International Champions Cup (ICC).



De realçar ainda as várias baixas que a Juventus tem para a deslocação a Lisboa.