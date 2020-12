Benfica-Lech Poznan: águia pode carimbar apuramento

Segundo colocado no Grupo D da Liga Europa, com os mesmos pontos que o Rangers, o Benfica pode esta quinta-feira carimbar o apuramento para os 16-avos-de-final da prova, necessitando para tal de levar de vencido o Lech Poznan. Um adversário ao qual já venceu na visita à Polónia, numa partida na qual triunfo por 4-2.



Vindo de três jogos seguidos sem perder, incluíndo um triunfo arrancado a ferros diante do Marítimo na segunda-feira, o conjunto da Luz vem de cinco encontros consecutivos a marcar, num total de 10 golos marcados e 9 sofridos. Um registo algo preocupante para as águias, que levam já seis partidas seguidas a sofrer, algo que ajuda ao facto de em seis dos últimos sete duelos se terem visto pelo menos 3 golos.



Quanto ao Lech Poznan, vem de uma vitória no final de semana para o campeonato, um resultado que permitiu travar uma sequência de três jogos seguidos sem vencer, com duas derrotas e um empate. Por outro lado, note-se que o Lech, apesar desse registo, também leva seis jogos seguidos a marcar, sendo que em cinco desses encontros foi mesmo a primeira formação a marcar, sendo que também sofreu em cinco deles.



Por fim, de notar que nesta partida a formação da Luz ainda deverá ter várias baixas, nomeadamenta Darwin Nuñez e Julian Weigl, jogadores que testaram positivo à Covid-19. Para lá deste duo, serão ainda ausências André Almeida, Pedrinho, Todibo e Nuno Tavares.

CÓD 118 SL Benfica 1.23 Empate 5.51 Lech Poznan 8.37