Benfica-Liverpool: águias querem esquecer desaire em Braga com grande noite europeia

Benfica e Liverpool defrontam-se, esta terça-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que, à partida, têm ambições distintas na prova milionária.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Benfica registou três vitórias (Portimonense, Ajax e Estoril), um empate (Vizela) e uma derrota (Sporting de Braga), enquanto que o Liverpool somou quatro triunfos (Brighton, Arsenal, Nottingham Forest e Watford) e um desaire (Inter Milão).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Benfica, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Liverpool a levar a melhor no último embate realizado entre águias e reds, com um triunfo confortável por 4-1, em 2010, na Liga Europa.