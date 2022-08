Benfica-Midtjylland: arranca a aventura na nova águia

CÓD 101 SL Benfica 1.29 Empate 5.14 Midtjylland 8.85

Arranca a aventura do Benfica 2022/23, agora sob o comando de Roger Schmidt. Diante do Midtjylland, o conjunto encarnado disputa esta terça-feira a primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, num jogo no qual jogará muito daquele que será o sucesso ou insucesso da temporada que agora começa.A turma da Luz chega a este duelo vinda de uma fase de preparação bastante positiva, com cinco vitórias em cinco jogos, nos quais marcou 17 golos e sofreu 5. Falando em golos, em quatro desses cinco duelos houve pelo menos 3 no total final das partidas.Quanto ao Midtjylland, chega a este duelo já com quatro duelos oficiais disputados, com dois empates, uma derrota e uma vitória. O triunfo foi no duelo mais recente, diante do Odense, no primeiro jogo já sem o técnico Bo Henriksen, entretanto substituído de forma surpreendente por Henrik Jensen. A formação nórdica, refira-se, tem alguma permeabilidade defensiva a notar-se nos últimos duelos, já que nos últimos 14 encontros sofreu pelo menos um golo - isto contando duelos de preparação.