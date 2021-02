Benfica-Oliveirense: duelo de candidatos no Pavilhão da Luz

Jogo grande no campeonato nacional de hóquei em patins, com o terceiro colocado Benfica a receber a visita da Oliveirense, numa partida da 20.ª jornada da prova na qual as águias terão pela frente o quarto colocado.



Com 41 pontos, a formação encarnada vem de uma vitória diante d' Os Tigres, tentando neste duelo direto somar os 3 pontos para não deixar FC Porto e OC Barcelos fugirem ainda mais na tabela.



Quanto à Oliveirense, tem menos 2 pontos do que as águias mas duas partidas em atraso, pelo que em caso de vitória saltará na tabela e ainda terá um jogo para escapar ainda mais dos adversários da Luz.



Na primeira volta, em Oliveira de Azeméis, as águias venceram por 5-3.

CÓD 591 SL Benfica 1.55 Empate 4.75 Oliveirense 3.15