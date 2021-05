Benfica-Oliveirense: eis a decisão dos 'quartos' do playoff do campeonato

Benfica e Oliveirense defrontam-se, esta quarta-feira, no terceiro jogo dos quartos-de-final do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins, num encontro que decidirá quem seguirá em prova.

No primeiro embate entre as duas equipas, a Oliveirense bateu as águias por 2-1, com golos de Marc Torra e Lucas Martínez, enquanto que no segundo encontro os encarnados golearam por 6-1.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Benfica registou quatro vitórias (HC Liceo, Barcelona, OC Barcelos e UD Oliveirense) e uma derrota (UD Oliveirense), ao passo que a UD Oliveirense somou dois triunfos (Reus Deportiu e Benfica), um empate (Sporting) e duas derrotas (FC Porto e Benfica).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Benfica, equipa que venceu três dos últimos cinco jogos disputados entre as duas formações, com a UD Oliveirense a somar apenas um triunfo - o restante embate terminou empatado.