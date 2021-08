Benfica-PSV Eindhoven: duelo de equipas em grande momento

Duelo de equipas que estão a assinar arranques de temporada bastante positivos, com o Benfica a receber o PSV Eindhoven na quarta-feira naquele que será o primeiro passo neste derradeiro degrau rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões.



Os encarnados levam quatro jogos seguidos a ganhar, dois no campeonato e dois nesta Champions, tendo para registo oito golos marcados e apenas um sofrido. Quanto ao PSV, será uma das equipas em melhor momento na Europa, já que leva seis vitórias seguidas, com 17 golos marcados e apenas 2 sofridos.



A formação holandesa, refira-se, perdeu recentemente uma das suas figuras, o lateral Denzel Dumfries que rumou ao Inter Milão, algo que poderá deixar os de Eindhoven algo debilitados.



De apontar que, contando encontros de pré-temporada, o Benfica leva nove jogos seguidos sem perder e o PSV leva esse registo aos 16 encontros. Olhando ainda a outros dados, o PSV foi a primeira equipa a marcar nos últimos sete jogos que disputou, um registo que a águia acumula também, mas no caso em oito encontros. Por outro lado, note-se que o registo de cartões tem sido inferior a 5 em jogos de ambos os conjuntos - dez em dez no caso do PSV, sete em nove no caso do Benfica.



Relativamente ao confronto direto, este será o terceiro jogo oficial entre ambas as equipas, com o Benfica a ter como ponto de referência a vitória conseguida em 2011, na altura nas rondas finais da Liga Europa, por 4-1. No duelo da Holanda, uma semana depois, houve um empate e a águia avançou até à meia-final, onde perderia com o Sp. Braga. Como será desta vez?

