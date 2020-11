Benfica-Rangers: triunfo vale liderança isolada do grupo

O Benfica recebe, esta quinta-feira, no Estádio da Luz, o Rangers, em jogo a contar para a 3.ª jornada do grupo D da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente os dois primeiros classificados do grupo.

À entrada para esta ronda, as duas equipas somam 6 pontos após somarem duas vitórias nos dois primeiros jogos da prova. As águias bateram (2-4) o Lech Poznan na Polónia e venceram, na Luz, o Standard Liège por 3-0, enquanto que o Rangers venceu o Standard Liège por 2-0 e o Lech Poznan pela margem mínima (1-0).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, o Benfica registou quatro vitórias (Rio Ave, Lech Poznan, Belenenses SAD e Standard Liège) e uma derrota (Boavista), ao passo que o Rangers somou cinco triunfos (Celtic, Standard Liège, Livingston, Lech Poznan e Kilmarnock).