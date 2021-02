Benfica-Rio Ave: águia na ressaca europeia

Vindo de uma derrota na Liga Europa que representou o adeus às competições europeias, o Benfica recebe esta segunda-feira, pelas 19 horas, a visita do Rio Ave, numa partida da 21.ª jornada da Liga NOS na qual vai tentar voltar a vencer depois de quatro partidas seguidas sem conseguir ganhar - três empates e uma derrota.



Quanto ao Rio Ave, vem numa sequência bem mais positiva, com duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos quatro duelos, em resultados que permitiram subir na tabela até ao oitavo posto, agora com 22 pontos. Apesar disso, note-se que o Rio Ave leva três jogos seguidos a sofrer, sendo que em seis dos últimos oito duelos foi mesmo a primeira equipa a encaixar golos.



E por falar em golos, refira-se que o Benfica leva já 20 jogos seguidos a marcar diante do Rio Ave, uma equipa à qual venceu nos últimos oito duelos. Por outro lado, em outro dos últimos dez jogos houve golos de ambas as equipas, sendo que em oito dos últimos nove viram-se pelo menos 3 no marcador total.

CÓD 103 SL Benfica 1.44 Empate 4.21 Rio Ave 6.5