Benfica-Rio Ave: por um lugar nas 'meias' da Taça de Portugal

Líder da Liga NOS e vindo de uma incrível série de doze jogos seguidos sem perder, o Benfica procura esta terça-feira dar seguimento a essa boa fase, defrontando pelas 21:15, no Estádio da Luz, o Rio Ave, num duelo que vale um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal.



Sétimo no campeonato, o conjunto de Vila do Conde procura repetir as boas atuações que tem assinado diante das equipas grandes no passado recente, numa partida na qual vai procurar repetir o feito alcançado em 2017, quando afastou as águias nesta mesma Taça de Portugal - essa partida foi no reduto dos nortenhos.



No que a jogadores diz respeito, é provável que Bruno Lage e Carlos Carvalhal façam mexidas pontuais nas respetivas equipas, já que para ambas as formações a Taça de Portugal é vista como um objetivo da temporada.



De notar, por fim, que o Benfica venceu os últimos seis duelos entre estas duas equipas, um deles já na presente temporada, com vitória por 2-0 com golos de Rúben Dias e Pizzi.

CÓD 740 SL Benfica 1.25 Empate 5.22 Rio Ave 8.28