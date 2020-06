Benfica-Santa Clara: vencer para pressionar o FC Porto

No comando da Liga NOS depois do deslize portista da jornada passada, o Benfica procura esta terça-feira isolar-se provisoriamente no topo e também pressionar o FC Porto, quando pelas 19 horas receber a visita do Santa Clara, num duelo da 28.ª jornada no qual estarão frente a frente o primeiro e o nono colocados, respetivamente.



Ainda que separados por oito posições e 29 pontos, águias e açorianos entram em campo com um registo totalmente igual no pós-retoma, com duas igualdades e uma vitória. Os encarnados, refira-se, não perdem há sete encontros, ao passo que o Santa Clara não é batido há quatro duelos.



Por outro lado, de notar que cinco dos últimos seis jogos tanto de Benfica como de Santa Clara tiveram golos de ambas as equipas, sendo que nessa meia dúzia de jogos os insulares sofreram sempre.



Quanto ao confronto direto, o Benfica vai em quatro vitórias consecutivas diante do Santa Clara, sendo que na mais recente partida, disputada em novembro, ganhou nos Açores por 2-1. Como será desta vez, agora na Luz (sem público)?

CÓD 131 SL Benfica 1.29 Empate 5.51 Santa Clara 10.15