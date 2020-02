Benfica-Shakhtar Donetsk: águia obrigada a ganhar

Derrotado por 2-1 na primeira mão na Ucrânia, o Benfica procura esta quinta-feira, perante os seus adeptos, assegurar um triunfo que permita carimbar o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa, isto num duelo que surge numa fase da temporada na qual os pupilos de Bruno Lage teimam em não convencer no que a exibições diz respeito.



Vindo de uma vitória 'in extremis' sobre o Gil Vicente, o conjunto da Luz entra em campo na condição de líder da Liga NOS, tendo do outro lado uma equipa em idêntica situação na Ucrânia, já que para lá de ser também comandante no campeonato também ganhou apenas por 1-0 diante do Desna. Ainda assim, a grande diferença entre ambos os conjuntos acaba mesmo por ser a distância para o segundo: o Benfica tem 2 pontos para o FC Porto; o Shakhtar tem 14!



No que a estatísticas diz respeito, de notar que os últimos quatro jogos do Shakhtar apenas tiveram golos na segunda parte (num total de 10 golos marcados), ao passo que em relação ao Benfica há a registar o facto de as águias na Liga Europa não perderem na Luz desde 2008, curiosamente diante de uma equipa ucraniana, o Metalist. Haverá repetição dessa 'cena'?

CÓD 119 SL Benfica 1.79 Empate 3.56 Shakhtar D. 4.03