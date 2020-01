Benfica-Sp. Braga: jogo grande na Taça de Portugal

A viver uma fase extremamente positiva no campeonato, com onze vitórias consecutivas, o Benfica procura esta quarta-feira o acesso aos quartos-de-final da Taça de Portugal, num embate que pode ser considerado com o jogo grande da ronda, diante do Sp. Braga.



Líder da Liga NOS, com 39 pontos, os encarnados defrontam neste encontro o nono colocado, com menos 21 pontos, uma equipa que no plano interno tem em estado em claro contra-ciclo com aquilo que tem feito na Europa, onde foi uma das duas equipas sem derrotas na fase de grupos.



A atuar em casa, o Benfica defende uma imbatilidade em jogos internos de sete encontros - a última derrota foi diante do FC Porto -, ao passo que os minhotos vão procurar neste duelo um regresso aos triunfos depois de duas derrotas seguidas para a Liga NOS.



De notar que ambas as equipas chegaram a esta partida depois de superarem duas rondas, com o Benfica a deixar pelo caminho o Cova da Piedade (4-0) e Vizela (2-1), ao passo que o Sp. Braga afastou Leça (3-1) e Gil Vicente (1-0).



A finalizar, de referir que o Sp. Braga não consegue bater o Benfica desde 2014/15 - este ano já jogou e foi goleado por 4-0 -, precisamente num duelo da Taça de Portugal ganho na Luz por 2-1. Irá a história repetir-se?

CÓD 162 SL Benfica 1.4 Empate 3.88 Sp. Braga 6.14