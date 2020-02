Benfica-Sp. Braga: Rúben Amorim chega à Luz sem derrotas

O Benfica recebe, este sábado, o Sporting de Braga, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga NOS, num encontro que poderá ter um grande peso para as águias no que toca à luta pelo título de campeão nacional.



A equipa orientada por Rúben Amorim chega ao Estádio da Luz sem qualquer derrota sob o comando do ex-internacional A português, tendo conquistado ainda uma Taça da Liga. À entrada para este jogo, a formação bracarense posiciona-se na 4.ª posição da tabela classificativa, com 34 pontos, fruto de dez triunfos, quatro empates e seis derrotas, enquanto que os encarnados são líderes do campeonato, com 54 pontos - vantagem de quatro pontos para o FC Porto (2.º) -, após 18 vitórias e duas derrotas, por sinal, ambas com os dragões.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Benfica registou três triunfos (Paços de Ferreira, Belenenses SAD e Famalicão), um empate (Famalicão) e ainda uma derrota (FC Porto), ao passo que o Sp. Braga somou quatro triunfos (Sporting, FC Porto, Moreirense e Sp. Braga) e um empate (Gil Vicente).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para cinco triunfos das águias nos últimos cinco duelos, irá a tendência manter-se?

CÓD 124 SL Benfica 1.58 Empate 3.84 Sp. Braga 5.13