Benfica-Sp. Braga: terão os resultados europeus impacto?

Depois de receber um jogo das competições europeias, o Estádio da Luz prepara-se para abrir as portas para receber o Sporting de Braga, em jogo da 7.ª jornada da Liga NOS, num encontro que colocará frente a frente duas formações que vêm de dois resultados europeus distintos (sobretudo anímicamente).

Depois de perder a liderança do campeonato para o Sporting na última jornada, devido à surpreendente derrota (0-3) no Estádio do Bessa, diante do Boavista, as águias quererão cometer o menor número de erros possíveis frente a uma equipa que leva atualmente quatro triunfos consecutivos na prova.

À entrada para esta ronda, a equipa orientada por Jorge Jesus posiciona-se no 2.º lugar, com 15 pontos (menos um do que o Sporting de Rúben Amorim), fruto de cinco vitórias e uma derrota, enquanto que o Sporting de Braga, conduzido sob o leme de Carlos Carvalhal, encontra-se no 3.º posto, com 12 pontos, após somar quatro triunfos e duas derrotas até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que o Benfica registou três vitórias (Lech Poznan, Belenenses SAD e Standard Liège), um empate (Glasgow Rangers) e uma derrota (Boavista), sendo que estes dois últimos resultados menos positivos deram-se nos dois últimos encontros. Já o Sporting de Braga somou quatro triunfos (AEK Atenas, Vitória de Guimarães, FK Zorya Luhansk e Famalicão) e uma derrota (Leicester), este último resultado a ser o mais pesado da temporada para os bracarenses (0-4, no King Power Stadium).

Com vários jogadores de enormíssima qualidade de parte a parte, de realçar que a principal ameaça do Benfica deverá passar muito por aquilo que Darwin Núñez, avançado uruguaio contratado pelas águias esta temporada, poderá fazer dentro de campo. O camisola '9' dos encarnados está, como se diz na gíria futebolística, de 'pé quente', tendo apontado 5 golos nos últimos 5 jogos realizados. Recorde-se que na conferência de imprensa após o empate (3-3) com o Glasgow Rangers, Jorge Jesus prometeu que a frente de ataque da sua equipa estaria "soltinha e que nem uma bala" no jogo com os minhotos. Resta saber se será verdade.



Do lado bracarense, o principal protagonista é o avançado Paulinho. Recentemente chamado por Fernando Santos para os próximos compromissos da Seleção Nacional, o camisola '20' dos 'Guerreiros do Minho' deverá querer continuar a dar seguimento ao bom arranque de temporada. Destaque ainda para o regresso de Nico Gaitán a uma 'casa' que bem conhece.

Agora, vamos ao confronto direto. Ora bem, neste capítulo escusado será dizer que o Benfica é a equipa com maior probabilidade de vencer o encontro deste domingo, uma vez que soma 97 vitórias num total de 147 jogos disputados entre as duas equipas (o Sp. Braga soma 19 triunfos). Em termos de percentagem, 66 por cento (%) das partidas entre estes dois grandes emblemas terminam com um triunfo da formação lisboeta, enquanto que 13% acabam com uma vitória minhota.