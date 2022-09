Benfica-Sporting: dérbi anima a segunda jornada do campeonato de hóquei em patins

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Benfica e Sporting defrontam-se na noite de quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins, num encontro que colocará frente a frente os dois eternos rivais de Lisboa no Pavilhão Fidelidade.

Na ronda inaugural do campeonato, o Benfica bateu o CD Paço de Arcos por 4-1, enquanto que o Sporting levou a melhor no clássico frente ao FC Porto com um triunfo por 4-2.

Nos últimos jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Benfica registou quatro triunfos (AD Valongo, UD Oliveirense, FC Porto e CD Paço de Arcos) e uma derrota (FC Porto), ao passo que o Sporting somou três triunfos (HC Braga, UD Oliveirense e FC Porto) e um desaire (FC Porto).

Relativamente ao confronto direto, destaque para a clara superioridade do Benfica, equipa que venceu 26 dos 43 jogos até ao momento disputados entre os dois eternos rivais, números que correspondem a 60% dos jogos realizados. Já o Sporting levou a melhor em apenas nove ocasiões (21% dos casos). Pelo meio, registaram-se ainda, naturalmente, oito empates (19%).