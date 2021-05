Benfica-Sporting: dérbi lisboeta anima jornada

Já com o título de campeão no bolso, o Sporting visita este sábado o reduto do Benfica, num dérbi lisboeta no qual se jogará essencialmente pela rivalidade e pelo orgulho, mas também onde os leões jogarão o seu estatuto de equipa que ainda não perdeu na presente edição da Liga NOS.



Com 82 pontos, a turma leonina vem de quatro jogos seguidos sem sofrer e sempre a ganhar, sendo que em nove dos últimos dez foi a primeira equipa a marcar. Nesses mesmos nove de dez encontros o marcador teve sempre menos do que 3 golos.



Quanto ao Benfica, não perdeu nos últimos cinco encontros, sendo que ao contrário do Sporting tem um registo de golos nas partidas recentes: em cinco dos últimos sete viram-se pelo menos 3 golos, sendo que em cinco dos últimos seis ambas as equipas marcaram.



Quanto ao confronto direto, o Benfica foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete dérbis, ainda que curiosamente um dos que não o conseguiu fazer foi o mais recente, com triunfo leonino por 1-0. Note-se, por fim, que os últimos oito dérbi tiveram pelo menos 5 cartões amarelos.

CÓD 110 SL Benfica 1.86 Empate 3.36 Sporting CP 3.61