Benfica-Sporting: dérbi para fechar o campeonato

Depois de uma temporada na qual não conseguiram atingir os respetivos objetivos, Benfica e Sporting fecham os respetivos campeonatos com um dérbi da capital no qual se espera emoção até final e muito para contar.



Segundo colocado final na tabela, o conjunto da Luz chega a este dérbi vindo de quatro jogos seguidos sem perder, sendo que em quatro dos últimos cinco duelos foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. E por falar em ser a primeira equipa a marcar, o Benfica também o foi em quatro dos últimos cinco dérbis, sendo que no único em que não o fez... acabou por perder.



Quanto ao leão, vem de duas partidas sem ganhar - uma derrota e um empate -, numa série que travou a excelente entrada em cena de Rúben Amorim, que desde que assumira a equipa havia alcançado seis vitórias e dois empates.



Olhando ao confronto direto, de notar que o Sporting ganhou apenas um dos últimos onze encontros, tendo o Benfica triunfado em cinco. Na Luz, refira-se, o Benfica ganhou dois dos últimos quatro duelos que disputou, ao passo que o Sporting o melhor que conseguiu foram dois empates, ambos a um golo.

