Benfica-Sporting: dia de dérbi na capital

CÓD 101 SL Benfica 1.82 Empate 3.35 Sporting CP 3.8

Privado de Seba Coates, que testou positivo à Covid-19, o Sporting visita esta sexta-feira o reduto do rival Benfica, naquele que será o jogo grande da jornada 13 da Liga NOS, a opor o terceiro e o segundo colocados, respetivamente.Com 31 pontos, o conjunto da Luz entra em campo atrás na tabela, mas surge na sequência de quatro encontros seguidos sem perder - para todas as competições. No mais recente, o polémico duelo com o Belenenses SAD, os encarnados ganharam por 7-0, mas a partida foi terminada ao intervalo. No plano individual, Jesus terá quatro baixas, algumas delas já de longa data: Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves e Nemanja Radonjic.Em relação ao Sporting, para lá de Coates, não contará com Jovane, Vinagre e Palhinha, num dérbi no qual procurará chegar às 12 vitórias seguidas. A turma de Alvalade é mesmo uma das equipas em melhor forma na Europa, algo que se vê também no seu registo recente de golos, já que foi a primeira equipa a marcar nos últimos dez duelos que disputou.Quanto ao confronto direto, o primeiro destaque vai para a estatística, com três jogos seguidos do Sporting a marcar ao Benfica, ainda que as águias tenham um dado do seu lado: foram a primeira formação a marcar em quatro dos últimos cinco jogos. A exceção foi no primeiro duelo da época passada, com o triunfo leonino por 1-0, antes de na segunda volta as águias terem vencido por 4-3. Como será desta vez?