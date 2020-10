Benfica-Sporting: dia de dérbi no hóquei em patins

Dia de jogo grande no campeonato nacional de hóquei em patins, com um dérbi entre Benfica e Sporting na Luz, num embate da 3.ª jornada que colocará frente a frente duas formações que até ao momento somam por vitórias os dois jogos disputados.



Ambos com 6 pontos, os encarnados têm um melhor registo de golos (14-7) em comparação com os leões (6-4), estando por isso na frente da tabela em relação ao arquirrival da Segunda Circular.



Quanto ao confronto direto, de notar que os últimos dois duelos sorriram à turma da Luz, primeiro num jogo da Taça de Portugal e mais recentemente numa partida do campeonato. Olhando às contas globais, a vantagem também é encarnada, com 18 vitórias e somente seis desaires.

CÓD 425 SL Benfica 1.55 Empate 4.8 Sporting CP 3.1