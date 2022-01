Benfica-Sporting: quem irá levantar a Taça da Liga?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Benfica e Sporting defrontam-se, este sábado, pelas 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a final da Taça da Liga portuguesa, num encontro que colocará frente a frente as duas equipas que somam mais títulos conquistados nesta prova - sete e três, respetivamente.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Benfica registou três vitórias (Paços de Ferreira, Arouca e Boavista), um empate (Moreirense) e uma derrota (FC Porto), enquanto que o Sporting somou três triunfos (Leça, Vizela e Santa Clara) e dois desaires (Santa Clara e Sporting de Braga).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Benfica, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Sporting a vencer os outros dois embates realizados durante esse mesmo período.

Recorde-se, ainda, que este será um troféu decidido em terreno neutro, pois disputar-se-á no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.