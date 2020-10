Benfica-Standard Liège: águia motivada e com público de volta

Moralizado pela recente sequência, com seis vitórias consecutivas, a mais recente das quais na segunda-feira, diante do Belenenses SAD, o Benfica recebe esta quinta-feira no Estádio da Luz os belgas do Standard Liège, naquele que será o primeiro encontro em vários meses no qual estarão presentes adeptos nas bancadas do reduto das águias.



Será esse um motivo de ânimo adicional e de vantagem para os encarnados, que por outro lado terão também do seu lado a tal sequência positiva, que surge em total ponto inverso à dos belgas, que vão em três jogos seguidos sem ganhar, com duas derrotas e um empate. Para piorar as coisas, os de Liège vão já em oito jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em cinco dos últimos seis foram mesmo a primeira equipa a encaixar.



Algo que poderá indicar que a partida terá golos e, em teoria, em maior número por parte da turma da Luz, que no seu caso foi a primeira formação a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente nos últimos seis duelos. Nessas partidas, note-se, o Benfica marcou 19 golos e sofreu somente 5.



Relativamente às duas equipas, note-se que Jorge Jesus assumiu a possibilidade de fazer algumas mudanças, a começar desde logo por Grimaldo, que terá sofrido uma lesão grave diante do Belenenses SAD. Já os belgas têm alguns problemas com jogadores infetados pela Covid-19, algo que poderá certamente complicar ainda mais as suas contas.

