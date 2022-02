Benfica-TBV Lemgo: encarnados entram em campo motivados

CÓD 420 SL Benfica 1.45 Empate 8.65 TBV Lemgo 3

Encontro da 7.ª jornada do Grupo B da Liga Europeia, com o segundo colocado Benfica a receber a visita do quarto Lemgo, numa partida na qual os encarnados podem dar um passo importante para cimentar a sua posição nos lugares cimeiros do referido agrupamento.Motivados pela vitória conseguida no fim de semana diante do FC Porto, naquela que foi a primeira derrota dos dragões em 71 jogos no plano interno, o Benfica tem até ao momento 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota nesta prova europeia, sendo que em termos globais levam oito jogos seguidos sem perder e quatro a ganhar de forma consecutiva. Em termos individuais, Ole Rahmel é o melhor marcador das águias, com 41 golos, ao passo que Lazar Kukic é o melhor assistente, com 4.Em relação ao conjunto alemão, tem 8 pontos fruto de 4 vitórias e 2 derrotas, sendo que um desses dois desaires foi precisamente diante do Benfica, num jogo disputado em solo germânico que as águias venceram por 30-29. Bjarki Már Elísson é o melhor marcador dos alemães, com 37 golos, ao passo que Jonathan Carlsbogård é melhor homem nos passes, com 20 assistências.