Benfica-Tondela: confronto direto entre as duas formações dá clara vantagem às águias

O Benfica é o segundo 'grande' a entrar em campo após a suspensão do campeonato português devido à pandemia de Covid-19. As águias recebem esta quinta-feira, no Estádio da Luz, o Tondela, em jogo a contar para a 25.ª jornada da prova, num encontro em que as águias aparecem como claras favoritas à conquista dos três pontos, analisando o confronto direto entre as duas formações.



À entrada para esta jornada, o Benfica posiciona-se no 2.º lugar, com 59 pontos - menos um que o atual líder, o FC Porto -, fruto de 19 vitórias, dois empates e três derrotas, enquanto que o Tondela é 14.º classificado, com 25 pontos, após somar seis triunfos, sete empates e onze derrotas até ao momento na prova.



As duas formações que não se encontravam na melhor série de resultados possível até ao momento da suspensão. O Benfica, nos últimos cinco jogos disputados para a prova, registou uma vitória (Gil Vicente), dois empates (Moreirense e Vitória Setúbal) e duas derrotas (FC Porto e Sp. Braga), resultados que fizeram as águias perder a primeira posição para os dragões.



Já o Tondela não somou qualquer triunfo nos últimos cinco encontros para o campeonato, tendo registado dois empates diante de Marítimo e Boavista e três derrotas frente a Santa Clara, Rio Ave e Vitória de Guimarães.



No que ao confronto direto diz respeito, de destacar que, num total de nove encontros entre as duas equipas, o Benfica saiu com uma vitória em oito ocasiões o que resulta em uma percentagem de 89 por cento de triunfo, contra os restantes 11 por cento dos tondelenses. Na soma de todos os nove encontros, as águias marcaram 26 golos, enquanto que o Tondela marcou apenas 6.

CÓD 127 SL Benfica 1.16 Empate 6.29 Tondela 14.79