Benfica-V. Guimarães: águias tentam não 'entregar' já o título ao FC Porto

Pressionados a vencer, de forma a não entregar já esta terça-feira, o título de campeão nacional ao FC Porto, o Benfica recebe o Vitória de Guimarães, em jogo da 32.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que as duas formações vão tentar voltar ao caminho dos triunfos.



À entrada para esta ronda, o Benfica posiciona-se no 2.º lugar da prova, com 68 pontos - menos oito que o FC Porto, sendo que ainda estão nove pontos em disputa -, fruto de 21 vitórias, cinco empates e cinco derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que o Vitória de Guimarães, equipa orientada por Ivo Vieira, é 7.º colocado, com 46 pontos, após somar 12 triunfos, dez empates e nove derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, as águias registaram duas vitórias (Rio Ave e Boavista), um empate (Famalicão) e duas derrotas (Santa Clara e Marítimo), ao passo que a formação vimaranense somou o mesmo registo, ao vencer o Portimonense e o Vitória de Setúbal, ao empatar diante do Moreirense e ao perder na receção ao Gil Vicente e na deslocação ao Sporting de Braga.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Benfica no frente a frente com o Vitória de Guimarães, com as águias a vencerem quatro dos últimos cinco duelos com os vimaranenses. Pelo meio, registou-se ainda um empate a zeros entre as duas formações.

