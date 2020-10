Bergischer-Erlangen: sortes distintas no começo

Bergischer e Erlangen defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 2.ª jornada do campeonato alemão de andebol, num encontro que colocará frente a frente duas formações com sortes distintas no arranque da prova.

Na primeira jornada da Bundesliga, o Bergischer bateu fora de portas o Magdeburg por 27-31, enquanto que o Erlangen perdeu (30-36) na deslocação ao Kiel.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Bergischer registou três vitórias (Essen, N-Lubbecke e Magdeburg) e duas derrotas (Erlanger e Minden), enquanto que o Erlangen somou um triunfo (Bergischer) e quatro derrotas (Estugarda, Ludwigshefen, Magdeburg e Kiel).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Bergischer, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.