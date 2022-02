Bergischer-Göppingen: regresso à competição na Alemanha

Encontro de equipas em posições bem distintas na tabela da Bundesliga de andebol alemã, com o sexto colocado Göppingen, com 21 pontos, a visitar o reduto do Bergischer HC, uma equipa ocupa a 14.ª posição, com 13.



Com 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, o Göppingen entra em campo vindo de duas vitórias seguidas, ao passo que o Bergischer HC venceu um e empatou o outro encontro que disputou nessa fase. Ainda assim, de notar que essas partidas foram todas disputadas no ano passado, algo que torna este jogo numa incógnita, já que as duas equipas levam já seis semanas sem competir.



Quanto a individualidades, Arnor Thor Gunnarsson é o melhor marcador dos da casa, com 54 golos, ao passo que Linus Arnesson é o melhor assistente, com 34 passes. Já do lado oposto Marcel Schiller está a um golo dos 100, ao passo que Jon Lindenchrone Andersen tem 45 assistências.



Em termos de confronto direto, o Göppingen venceu na primeira volta por 27-24, sendo uqe na temporada passada houve um empate e uma vitória do Bergischer por 29-28.

Por Record

