Berlim R. Volei-Netzhoppers KW: visitantes obrigados a ganhar

Depois da vitória na primeira partida, o Berlim R. Volei pode carimbar esta terça-feira o acesso às meias-finais do playoff do campeonato alemão de voleibol, numa partida diante do Netzhoppers KW na qual sabe que vencer é sinónimo de festa.



Terceiro na fase regular, com 45 pontos, os de Berlim entram em campo com o factor casa do seu lado, sendo que essa tal vitória foi conseguida precisamente do reduto do oponente. Quanto ao Netzhoppers KW, chegou a este playoff depois de ter sido sexto na tabela final da fase regular, com 29 pontos.



Note-se que este será o quarto jogo da temporada entre estas duas formações, havendo por agora vantagem dos de Berlim, com três triunfos (consecutivos). No primeiro jogo da época, para a Taça, ganhou o Netzhoppers KW, curiosamente num duelo disputado no reduto do adversário. Como será desta vez? Uma coisa é certa: os visitantes estão obrigados a ganhar.