Besiktas-Borussia Dortmund: adversários do Sporting em estreia na Champions

Besiktas e Borussia Dortmund defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 17:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do grupo C da Liga dos Campeões, num encontro do qual o Sporting não quererá tirar o olho - os leões fazem, a par do Ajax, parte deste grupo.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Besiktas registou quatro vitórias (Rizespor, Karagumruk, Umraniyespor e Yeni Malatyaspor) e um empate (Gaziantep), enquanto que o Borussia Dortmund somou três triunfos (Eintracht Frankfurt, Hoffenheim e Bayer Leverkusen) e dois desaires (Bayern Munique e Friburgo).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas equipas.