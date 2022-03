Besiktas-Galatasaray: dia de jogo grande na Turquia

CÓD 194 Besiktas 1.7 Empate 12 Galatasaray 2.15

Dia de jogo grande no campeonato turco de basquetebol, com um embate entre rivais na 25.ª jornada. Frente a frente estará o sexto colocado Besiktas, que receberá este sábado no BJK Akatlar Arena a visita do oitavo Galatasaray.Com 37 pontos, o Besiktas chega a este jogo com 13 vitórias e 11 derrotas, ao passo que o Galatasaray surge com 36, fruto de 13 triunfos e 10 desaires. Um registo que pode ficar invertido nesta partida, ainda que o Besiktas tenha a tal partida em atraso.Em termos de registo recente, contando todas as provas, o Gala leva quatro derrotas seguidas, ao passo que no caso do Besiktas há a destacar o facto de ter chegado ao intervalo a perder em quatro dos últimos cincos duelos. Em termos de pontos, os últimos dez jogos do Besiktas tiveram 161 pontos, ao passo que no lado oposto o registo ficou-se nos 143.Em termos de confronto médio, a média pontual da última dezena de encontros foi de 155, com o Gala a ter vantagem de 79 contra os 76 do Besiktas. No registo global de triunfos, sete foram do Galatasaray e somente três do Besiktas. No último encontro o triunfo do Gala foi por 90-73, em novembro.