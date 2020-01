Besiktas-Gençlerbirligi: regresso às vitórias na mira

Quinto colocado na tabela da Liga turca, com 27 pontos, o Besiktas despede-se esta sexta-feira de 2019 com uma receção ao Gençlerbirligi, o 13.º da classificação, com menos 9 pontos.



Vindo de três derrotas consecutivas, o conjunto de Istambul procura voltar ao rumo dos triunfos, isto num duelo no qual terá pela frente uma formação que, em sentido inverso, nos últimos três jogos alcançou os três resultados possíveis (venceu, empatou e perdeu).



De notar que, apesar da fase menos positiva, o Besiktas no plano interno vai em cinco vitórias consecutivas, numa sequência que apenas foi interrompida na Europa, com derrotas ante o Wolves e o Sp. Braga.



Por fim, de referir que o Besiktas venceu quatro dos últimos seis duelos entre estas duas equipas, sendo que no seu reduto não perde com este oponente desde 2003.

CÓD 170 Besiktas 1.45 Empate 3.71 Gençlerbirligi 4.65