Besiktas-Konyaspor: águias negras de olho na Europa

Quinto colocado na tabela da Liga turca, e vindo de uma goleada na ronda anterior, o Besiktas defronta esta sexta-feira o 16.º Konyaspor, numa partida da 29.ª jornada na qual está praticamente obrigado a triunfar para continuar a alimentar o sonho de chegar à zona europeia.



Com 47 pontos, a turma de Istambul está a 4 do Galatasaray, sabendo desde já que, independentemente do resultado desta partida, não sairá do seu atual quinto posto. Por outro lado, olhando a estatística, de notar que cinco dos últimos seis jogos das águias negras tiveram pelo menos três golos e que ambas as equipas fizeram a rede balançar também nesse período.



Quanto ao Konyaspor, tem 27 pontos e está a 1 da primeira equipa acima da linha de água, chegando a este jogo vindo de um pós-retoma com apenas um empate em dois jogos.



A finalizar, olhar para o confronto direto, onde o Besiktas tem ampla vantagem, com cinco jogos seguidos sem perder (na primeira volta ganhou por 1-0), nove consecutivos a marcar e quatro em cinco em que foi a primeira equipa a fazê-lo. História para repetir?

CÓD 208 Besiktas 1.53 Empate 3.37 Konyaspor 4.42