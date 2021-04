Betis-At. Madrid: William contra João Félix

Um dia depois de Real Madrid e Barcelona se defrontarem no clássico na capital, o At. Madrid tenta aproveitar o desfecho dessa partida para se cimentar no topo da tabela - se houver empate, os colchoneros podem fugir no topo.



Pela frente neste duelo da 30.ª jornada estará um Betis (de William Carvalho) que tem sido uma das boas equipas desta Liga, uma equipa que é sexta colocada no arranque da jornada e que nos últimos oito encontros apenas perdeu dois - diante do Sevilha e do Barcelona. Para mais, o Betis foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos. Falando em termos de ausências, Víctor Camarasa, Dani Martin e Víctor Ruiz são baixas certas; Andrés Guardado e Borja Iglesias estão em dúvida.



Qunato ao At. Madrid, que não poderá contar com Luis Suárez, mas também Geoffrey Kondogbia e Marcos Llorente, entra em campo num momento de altos e baixos, apesar de curiosamente ter as mesmas duas derrotas nos últimos oito encontros que o Betis. A diferença é que os andaluzes estão a lutar pela Liga Europa e os colchoneros pelo título.



Quanto ao confronto direto, o Atlético de João Félix leva três jogos seguidos a vencer, o último dos quais em outubro, por 2-0. Para mais, note-se que apenas um dos últimos nove jogos entre estas duas equipas teve mais do que 3 golos.

CÓD 137 Bétis Sevilha 3.08 Empate 2.89 Atl. Madrid 2.27