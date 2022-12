Betis-Athletic Bilbao: empatados na tabela da Liga espanhola

CÓD 128 Real Bétis 2,4 Empate 2,95 Athletic Bilbau 2,4

No regresso da Liga espanhola, Betis e Athletic Bilbao encontram-se esta quinta-feira em Sevilha, num jogo da 15.ª joranda que colocará em confronto duas equipas históricas que entram em campo com os mesmos 24 pontos, na 6.ª e 4.ª posições, respetivamente.A atuar em casa, o Betis vai procurar um regresso às vitórias depois de dois encontros sem triunfar no campeonato antes da paragem mundialista. Nesse período, os andaluzes jogaram alguns jogos de preparação, tendo perdido quatro, empatado um e vencido apenas por uma vez.Quanto ao Athletics, está numa senda de sete jogos a ganhar, tendo quatro desses encontros sido de preparação. Para lá desses quatro jogos, os bascos ganharam um jogo de campeonato e triunfaram, ainda noutros dois para a Taça do Rei, o último dos quais há uma semana, diante do Sestao, por 1-0.Em termos de confronto direto, na época passada houve um triunfo para cada lado, sempre para a equipa da casa. A última vez que houve um triunfo forasteiro foi em 2017, quando o Athletic foi a casa do Betis ganhar por 2-0.