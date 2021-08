Bétis-Cádis: equipas com algumas baixas por lesão

Bétis e Cádis defrontam-se, esta sexta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do campeonato espanhol de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que não poderão contar com alguns jogadores importantes.

À entrada para esta ronda, o Bétis de William Carvalho e Rui Silva não poderá contar com o contributo de Sabaly, Moreno, Lainez e Bartra, todos lesionados. Pelo mesmo motivo, o Cádis não irá contar com Perea, Jose Mari, Garrido e Arzamendia.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Bétis registou duas vitórias (Leeds United e AS Roma), um empate (Maiorca) e duas derrotas (Derby County e Almería), ao passo que o Cádis somou um triunfo (Burnley), dois empates (Atlético Madrid e Levante) e dois desaires (Espanyol e Almería).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Bétis, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Cádis a não conseguir melhor do que dois triunfos durante esse mesmo período.