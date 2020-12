Betis-Cádiz: Tendência para manter ou inverter?

Encontro da 15.ª jornada da Liga espanhola, com o nono colocado Cádiz a visitar o reduto do Betis, o 12.º colocado da tabela classiticativa e que neste duelo entre em campo com a possibilidade de, em caso de triunfo, saltar para a primeira metade da tabela, precisamente por trocar com o adversário desta ronda.



Privado de Víctor Camarasa, Sergio Canales, Guido Rodríguez e Emerson - e ainda com William Carvalho, Sidnei e Claudio Bravo em dúvida -, o Betis entra em campo vindo de uma derrota diante do Granada, num jogo no qual se confirmou o registo de menos de 3 golos nos últimos cinco duelos.



Quanto ao Cádiz, vem também de uma desaire - por 2-0 diante do Getafe - que acabou por provocar uma pequena queda na tabela. Um resultado negativo que, ainda assim, não apaga o bom arranque que têm assinado os pupilos de Álvaro Cervera, uma equipa que, curiosamente se tem mostrado bastante forte fora de casa, com 14 dos seus 18 pontos a terem sido conseguidos longe do Ramón Carranza.



Quanto ao Betis, tem apenas 7 dos seus 16 pontos conseguidos no Benito Villamarin, algo que poderá ser agravado neste duelo, onde o Cádiz procurará, por outro lado, inverter uma tendência de sofrer sempre golos diante do Betis. Um registo negativo que se junta a um outro, com duas vitórias do Betis contra uma do Cádiz na última meia dúzia de embates. Tendência para manter ou inverter?

CÓD 120 Bétis Sevilha 1.83 Empate 3.27 Cádis 4.24