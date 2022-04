Betis-Elche CF: andaluzes num momento positivo

Encontro da 33.ª jornada da Liga espanhola, com um embate entre o Real Bétis e o Elche, duas equipas que entram nesta ronda na 5.ª e 13.ª posições, respetivamente.



Os andaluzes, com 57 pontos, chegam a este jogo vindos de seis encontros seguidos sem perder para todas as competições. Já na Liga a sequência positiva é de cinco partidas seguidas sem ser batido.



Quanto ao Elche, tem 35 pontos, e nos últimos cinco jogos do campeonato venceu dois e perdeu três. Por outro lado, nos últimos três encontros do Elche viram-se pelo menos 3 golos no total final.



Quanto ao confronto direto, o Betis leva quatro jogos seguidos a marcar ao Elche e três consecutivos sem perder. Em cinco dos últimos sete jogos o marcador final teve pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas.

