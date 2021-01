Betis-Osasuna: andaluzes ainda não perderam em 2021

No fecho de mais uma jornada da Liga espanhola, Betis e Osasuna encontram-se esta segunda-feira em solo andaluz, numa partida que colocará frente a frente o 8.º e o 17.º, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, os de Sevilha têm 27 pontos e chegam a este duelo na sequência de uma boa sequência de sete jogos sem perder, com cinco vitórias e dois empates. Aliás, a equipa de William Carvalho ainda não perdeu em 2021, algo que certamente quererão prolongar neste embate, onde não contarão com o contributo dos lesionado Víctor Camarasa, Dani Martin, Claudio Bravo e Diego Lainez.



Quanto ao Osasuna, com 19 pontos na tabela, está um posto acima da zona de despromoção e a verdade é que entra neste jogo com o moral algo afetado pelo facto de ter ficado pelo caminho na Taça do Rei a meio da semana, ao cair nos penáltis diante do Osasuna. Um afastamento surreal após uma campanha na qual afastaram quatro oponentes... sem sofrer qualquer golo.



Para piorar as coisas, os de Pamplona têm uma longa lista de ausentes, com Chimy Avila, Darko Brasanac, Rubén Martínez, Aridane Hernández, Facundo Roncaglia, Ante Budimir, Lucas Torró e Jony.



Quanto ao confronto direto, o Betis leva seis jogos seguidos sem perder diante do Osasuna e quatro duelos sem sofrer golos.

