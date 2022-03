Betis-Rayo Vallecano: andaluzes em vantagem

CÓD 318 Real Bétis 1.73 Empate 3.69 Rayo Vallecano 4.13

Depois de ter ganho por 2-1 no reduto do Rayo Vallecano, o Betis procura esta quinta-feira confirmar o apuramento para a final da Taça do Rei, necessitando para tal de não perder neste duelo diante da formação de Vallecas.Equipa sensação de La Liga, já que atualmente está dentro dos lugares de Champions, o Betis chega a este encontro vindo de um desaire no dérbi com o Sevilha, mas a verdade é que, mesmo assim, o moral está em alta no clube. Olhando a estatísticas, cinco dos últimos seis jogos do Betis tiveram pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas.Quanto ao Rayo, é 12.º no campeonato e está a viver um das piores fases da época, com seis jogos seguidos a perder. A última vez que não perdeu no campeonato foi em 9 de janeiro... diante do Betis.Quanto ao confronto direto, já contando esse duelo que acabou em empate, o Betis leva três jogos seguidos sem perder diante do Rayo e dez consecutivos a marcar. Falando em golos, note-se que todos os últimos cinco jogos tiveram tentos de ambas as equipas. Fazendo o balanço, este será o quarto duelo da época, com o Betis a ter dois triunfos (3-2 e 2-1). O outro jogo acabou, como dissemos, empatado.