Bétis-Real Madrid: merengues procuram manter liderança da La Liga

O Bétis recebe, este domingo, o Real Madrid em jogo a contar para a 27.ª jornada da La Liga, num encontro entre duas formações separadas por 26 pontos na tabela classificativa.



À entrada para esta partida, a equipa comandada por Zinedine Zidane lidera o campeonato espanhol com 56 pontos, fruto de 16 triunfos, oito empates e duas derrotas até ao momento, enquanto que a formação orientada por Rubi segue na 14.ª posição, com 30, após somar sete vitórias, nove empates e dez derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Bétis registou três empates (Eibar, Leganés e Maiorca) e duas derrotas (Barcelona e Valencia), ao passo que o Real Madrid somou duas vitórias (Osasuna e Barcelona), um empate (Celta Vigo) e duas derrotas (Levante e Manchester City).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio que se tem verificado entre as duas formações, com dois triunfos para cada nos últimos cinco duelos. Pelo meio, registou-se ainda um empate a zeros.

CÓD 132 Bétis Sevilha 3.9 Empate 3.83 Real Madrid 1.76