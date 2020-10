Betis-Real Sociedad: bons arranques em teste

Encontro entre duas das equipas em melhor momento neste arranque de temporada em Espanha, com o segundo colocado Betis a receber em Sevilha a visita da terceira colocada Real Sociedad, num embate entre duas formações que estão na tabela também separadas por 1 ponto.



Com 9 pontos, fruto de três vitórias e duas derrotas, o Betis vem de uma vitória moralizadora em casa do Valencia, que serviu para travar dois desaires consecutivos, isto nuam partida na qual terá de encontrar soluções para as ausências de Dani Martin, Víctor Camarasa e Francis.



Quanto à Real Sociedad, antes da paragem para seleções venceu em casa perante o Getafe por 3-0 e está também num bom momento, ainda que tenha mais ausências a resolver, nomeadamente de Asier Illarramendi, Luca Sangalli e Martín Merquelanz. Por outro lado, ainda estão em dúvida as utilizações de Igor Zubeldia, Adnan Januzaj e Joseba Zaldua.



Por fim, olhar ao confronto direto, que nos mostra uma relativa tendência de equilíbrio, com duas vitórias para cada lado e dois empates nos últimos seis duelos. Como será desta vez?

CÓD 173 Bétis Sevilha 2.4 Empate 3.3 Real Sociedad 2.72