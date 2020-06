Betis Sevilha-Granada: sem tempo a perder

Vindos de resultados distintos na jornada da retoma da Liga espanhola, Betis e Granada encontram-se esta segunda-feira em Sevilha, numa partida da 29.ª ronda que colocará frente a frente o 13.º e o 9.º colocados da tabela, respetivamente.



Vindo de um triunfo por 2-1 sobre o Getafe na sexta-feira, o conjunto de Granada chega a esta partida com a motivação em alta, especialmente porque esse resultado confirmou um bom registo que já vinha de antes da paragem, já que o Granada conseguiu aí a sexta partida seguida sem perder - nesse período sofreu golos em metade das partidas.



Um cenário bem distinto do Betis, que na quinta-feira sofreu uma sempre dolorosa derrota no dérbi com o Sevilha. Um resultado negativo da equipa de William Carvalho, que confirmou uma temporada para esquecer, com uma série recente de apenas uma vitória nos últimos nove encontros. Por outro lado, o Betis vai em quatro partidas seguidas a sofrer golos, sendo que em cinco dos últimos sete encontros ambas as equipas marcaram golos.



Quanto ao confronto direto, e já contando a vitória da primeira volta, por 1-0, o Granada totaliza três partidas seguidas sem perder ante os sevilhanos, numa sequência na qual marcou sempre ao oponente.

CÓD 129 Bétis Sevilha 1.93 Empate 3.29 Granada 3.77