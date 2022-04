Betis-Valencia: final da Taça do Rei

CÓD 109 Real Bétis 2.09 Empate 3.28 Valência 3.26

Aí está a decisão da Taça do Rei, com Betis e Valencia a encontrarem-se no La Cartuja, estádio da cidade andaluza, depois de terem sido as melhores equipas ao longo de toda a competição.Será uma final entre duas formações que, ainda assim, estão a viver momentos menos positivos: o Betis venceu três jogos, empatou três e perdeu um, ao passo que o Valencia, no mesmo período, ganhou dois, empatou três e perdeu dois.Em termos de golos, note-se que o registo recente aponta para poucos golos: apenas um dos últimos sete jogos do Betis teve pelo menos 3 no total, ao passo que no caso do Valencia apenas um dos últimos seis teve esse total.Em relação ao confronto direto, o Betis leva três jogos sem perder e seis sempre a marcar pelo menos um golo. Em cinco deles, refira-se, o marcador final teve pelo menos 3. No mais recente, em outubro, o Betis ganhou por 4-1.