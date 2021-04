Betis-Valencia: sensação contra desilusão na Liga espanhola

Sexto colocado à entrada da jornada 31 e grande sensação da Liga espanhola até ao momento, o Betis recebe este domingo a visita do Valencia, numa partida na qual terá pela frente um conjunt che que ocupa a 13.ª posição com 34 pontos, menos 13 do que os andaluzes.



Vindo de dois empates seguidos, o Betis tenciona voltar a ganhar, mas a verdade é que um desses empates até foi moralizador, já que foi diante do primeiro colocado At. Madrid. Nesse jogo, refira-se, verificou-se um dado que esteve presente em seis dos últimos sete jogos dos andaluzes: menos de 3 golos no total do marcador.



Quanto ao Valencia, leva seis jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em cinco deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar. Nessa mesma meia dúzia de encontros, refira-se, os che venceram dois jogos, empataram um e perderam três.



Quanto ao confronto direto, o Betis marcou ao Valencia nos últimos quatro jogos, ainda que curiosamente nesse período haja duas vitórias para cada lado. A mais recente, na primeira volta, no reduto che, valeu triunfo do Betis por 2-0.

