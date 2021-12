Biarritz-Montpellier: duelo de extremos no Top-14

Encontro da 13.ª jornada do Top-14, com o terceiro colocado Montpellier a visitar o reduto do Biarritz, o 14.º e último colocado da tabela.



Com 35 pontos, o Montpellier leva cinco triunfos consecutivos no campeonato, numa série positiva que apenas foi abalada pelo desaire para a Taça dos Campeões há duas semansa.



Quanto ao Biarritz, nos últimos cinco encontros conseguiu vencer dois, conseguindo nesse período somar metade dos triunfos que tem até ao momento.



A disputar no Parc des Sports d'Aguilera, este duelo marcará o reencontro entre duas equipas que não se defrontam desde 2013, ano no qual em três embates houve duas vitórias do Montpellier e uma do Biarritz.

Por Record