Bielorrússia-Sérvia: arranca o Europeu de andebol

Arranca a disputa o Europeu de andebol, com a Bielorrússia a defrontar esta quinta-feira a congénere da Sérvia, num duelo da primeira jornada do Grupo A que colocará frente a frente duas seleções com histórias bem diferentes na prova.



Vicecampeã em 2012, a Sérvia procura pelo menos repetir aquilo que conseguiu há dois anos, quando chegou à segunda ronda, ao passo que os bielorrussos tentam, por seu turno, igual feito, algo que conseguiram nas últimas três presenças.



Vinda de uma prpearação imaculada, com três vitórias nos três jogos que disputou, a Bielorrússia chega a este encontro com vantagem no confronto direto ante os sérvios (duas vitórias em quatro jogos), que por seu turno na preparação apenas conseguiram uma vitória em cinco duelos.



De notar que o último desses duelos foi há dois anos, também num Europeu, com a Bielorrússia a triunfar por 32-27. História para repetir?

CÓD 193 Bielorrússia 1.54 Empate 7.2 Sérvia 2.57