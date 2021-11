Bietigheim Steelers-Nurnberg Tigers: visitados em série de seis derrotas seguidas

Bietigheim Steelers e Nurnberg Tigers defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 18:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 19.ª jornada do campeonato alemão de hóquei no gelo (DEL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão na segunda metade da tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os Bietigheim Steelers posicionam-se no 14. e penúltimo lugar, com 16 pontos, fruto de seis vitórias (três no prolongamento) e 11 derrotas (uma no tempo-extra), enquanto que os Nurnberg Tigers encontram-se no 10.º posto, com 19 pontos, após somarem seis triunfos (um para lá do período regulamentar) e nove desaires (dois no prolongamento) até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Bietigheim Steelers registaram cinco derrotas consecutivas (Bremerhaven - em duas ocasiões -, Straubing Tigers, Munchen e Adler Mannheim), ao passo que os Nurnberg Tigers somaram três triunfos (Grizzly Wolfsburgo, Straubing Tigers e Iserlohn Roosters) e duas desaires (Augsburger Panther e Krefeld Pinguine).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Nurnberg Tigers, equipa que venceu dois dos quatro duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Bietigheim Steelers a levarem a melhor nos outros dois embates realizados.