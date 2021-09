Birmingham-Derby County: duelo da 6.ª jornada do Championship

Encontro da 6.ª jornada do Championship, com o Birmingham a receber a visita do Derby County, numa partida que colocará frente a frente o 8.º e o 15.º. Separados por sete posições, estes dois conjuntos têm somente 2 pontos entre si na tabela.



Com 7 golos marcados e 3 sofridos, o Birmingham tem duas vitórias, dois empates e um empate até ao momento, ao passo que o Derby County, com 4 golos marcados e 4 sofridos, totaliza até agora uma vitória, três empates e uma derrota.



Olhando ao registo recente entre as duas equipas, note-se que o Birmingham leva dez jogos seguidos a sofrer diante do Derby County, uma equipa que marcou primeiro em quatro dos últimos cinco jogos. Por outro lado, nos últimos sete houve sempre pelo menos 3 golos no marcador total, sendo que em cinco dos últimos seis ambas as equipas marcaram.

CÓD 184 Birmingham 1.82 Empate 3.05 Derby County 4.2